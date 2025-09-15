ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਅੱਜ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ।
Published : September 15, 2025 at 5:17 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਸਤੰਬਰ ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਏ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"
''ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਨਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੀਏ। '' - ਸੀਏ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਸੀਏ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਲਾਸਟ ਮਿਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਮ 26 ਏਐਸ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।"
''ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' - ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭਰੀਏ।