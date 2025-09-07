ETV Bharat / business

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ

ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਰਨ ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਆੜੂ ਵਰਗੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

KASHMIR APPLE LOSSES
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ani)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2025 at 7:51 PM IST

3 Min Read

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਊਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਚੇਨਾਨੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਖਨੀ ਅਤੇ ਥਾਰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ 250 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 20-25 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੰਦ ਹਾਈਵੇਅ ਨੇ ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਆੜੂ ਵਰਗੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ (ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਫਲ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

KASHMIR APPLE LOSSES
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (ani)

ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਛੇ-ਟਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਪੋਰ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਯਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "10, 12 ਅਤੇ 14 ਟਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਫਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1200 ਤੋਂ 1500 ਟਰੱਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੋਪੋਰ ਫਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

KASHMIR APPLE LOSSES
ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ (ani)

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਹਰ ਸਾਲ 20-25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 78% ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਰੂਟ ਸੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਜਲਦੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ

ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਜਾਜ਼ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। "ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 60% ਘੱਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ

ਇਹ ਸੇਬ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ।"

KASHMIR APPLE LOSSES
ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ (ani)

ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ

6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ NHAI ਵੱਲੋਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਭਾਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। "ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੈ।"

KASHMIR APPLE LOSSES
ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ani)

ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ

26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕੁੰਵਾਰੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR LANDSLIDE 2025KASHMIR APPLE EXPORT DELAYJAMMU SRINAGAR HIGHWAY CLOSUREਸੇਬ ਕਾਰੋਬਾਰKASHMIR APPLE LOSSES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ VinFast VF 6 ਜਾਂ VF 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ? ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ SUV ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.