ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ? GST 2.0 ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2.84% ਵਧੀ।ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ।
Published : September 8, 2025 at 1:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 2.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 19,64,547 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 19,10,312 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FADA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। FADA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
FADA ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3,23,256 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3,20,291 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 0.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। FADA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ GST 2.0 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 13,73,675 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13,44,380 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। FADA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਣਮ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੂਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 8.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 75,592 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1,03,105 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,05,493 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
GST ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
FADA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਐਸ ਵਿਗਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਸਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਣਮ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਿਰਫ਼ GST 2.0 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰ" ਹੈ।
FADA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਧ ਅਤੇ GST ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
FADA ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ GST ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
GST 2.0, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕੱਠੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, FADA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।