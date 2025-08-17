ETV Bharat / business

ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਬਣਾਏਗਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ - RENEWABLE AVIATION FUEL

ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ।

Published : August 17, 2025 at 4:51 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC) ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (SAF) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ICAO) ਦੁਆਰਾ ISCC CORSIA ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (SAF) ਕੀ ਹੈ?

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ, ਜਿਸਨੂੰ SAF ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

SAF ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ 1% SAF ਮਿਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2025 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ 35,000 ਟਨ SAF ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ

ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 35,000 ਟਨ SAF ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਤਰਾ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1% SAF ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ

SAF ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ - ਭਾਵ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ - ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਸਮੂਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਦੀਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨੈਕ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SAF ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SAF ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ SAF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

