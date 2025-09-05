ETV Bharat / business

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 81,000 ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 24,820 ਦੇ ਉੱਪਰ - SENSEX TODAY

ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸੈਂਸੈਕਸ 81,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 24,820 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

SENSEX TODAY
SENSEX TODAY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 5, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 81,020 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ 90 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,820 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਵੀ 160 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 54,235 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਡਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 64% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਟਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਟੋ, ਰੀਅਲਟੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਡਾਓ ਜੋਨਸ 350 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਨੈਸਡੈਕ 200 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਐਸ.ਐਂਡ.ਪੀ 500 ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੰਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਯੂਐਸ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 4.15% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 380 ਅੰਕ ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ 50 ਅੰਕ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 24,885 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ

ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 800 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,06,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ 1,900 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,23,900 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ 1% ਡਿੱਗ ਕੇ 67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਨਕਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। 4, 5 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਬਾਇਓਕੋਨ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਨੂੰ USFDA ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਿਰੀਖਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 950 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 81,020 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ 90 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,820 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਵੀ 160 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 54,235 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਡਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 64% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਟਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਟੋ, ਰੀਅਲਟੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਡਾਓ ਜੋਨਸ 350 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਨੈਸਡੈਕ 200 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਐਸ.ਐਂਡ.ਪੀ 500 ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੰਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਯੂਐਸ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 4.15% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 380 ਅੰਕ ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ 50 ਅੰਕ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 24,885 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ

ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 800 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,06,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ 1,900 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,23,900 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ 1% ਡਿੱਗ ਕੇ 67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਨਕਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। 4, 5 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਬਾਇਓਕੋਨ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਨੂੰ USFDA ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਿਰੀਖਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 950 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

NIFTY 50 BANK NIFTYINDIAN STOCK MARKET OPENINGGOLD SILVER PRICE TODAYASIAN MARKETSSENSEX TODAY

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਕਰੋ ਪਛਾਣ

YouTube Premium Family Plan ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ!

ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.