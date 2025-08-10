ਮੁੰਬਈ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਹਿਰ
ਧਾਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ Q1 ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰੇਲੂ ਸੀਪੀਆਈ (ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ) ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ (ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਗਭਗ 1% ਡਿੱਗ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24,363 ਅਤੇ 79,857 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 24,450 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ 24,200 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ 24,600-24,800 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਲ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਚੋਣਵੇਂ ਆਟੋ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ FMCG ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।