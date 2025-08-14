ETV Bharat / business

ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ - INDIA JULY INFLATION RATES

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ WPI ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ -0.58% ਅਤੇ CPI 1.55% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ, WPI -0.58%, CPI 1.55% (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 14, 2025 at 4:40 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ੋਨ (-0.58%) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (WPI) ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ -0.13% ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ -0.58% ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ WPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ ਵਿੱਚ 0.39% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 2.15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.43% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 1.55% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 2.1% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 55 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ -1.76% 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਜਾਈ, ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ 4% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।

