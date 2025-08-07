ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 50% ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਮੋਦੀ
ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਬੀਟੀਏ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐਮ (ਜੀਨ-ਸੋਧਿਆ) ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਐਮ-ਮੁਕਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਫੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ "ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟ" ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਦੌਰ: ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ?
ਬੀਟੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਿੰਚ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।