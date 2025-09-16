ETV Bharat / business

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ?

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 'ਚ 5.6% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2025 'ਚ 5.2% ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 'ਚ 5.1% ਹੋ ਗਈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, (ETV Bharat (fILE))
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਸਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਕੁੱਲ 3,76,839 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,15,895 ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,60,944 ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

  • ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਕੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 5.6% ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 5.2% ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 5.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
  • 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 5.0% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 6.6% ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 5.9% ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
  • ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
  • ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 30.2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 32.0% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਛਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (5%) ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 52% ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 51.2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 52.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
  • ਬਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 33.3% ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 32.0% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 33.7% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  • 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 32.0% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 33.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 35.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲ਼ਢਫ੍ਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 54.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 55% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

