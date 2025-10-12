ETV Bharat / business

'6G ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ'

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Business Team

Published : October 12, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਏਆਈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਮਸੀ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਓਏਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਚਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਰਕਾਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6G ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਪੈਮ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਪੈਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਈਐਮਸੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 6G ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ 5G ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 6G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਚਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 6G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਮਿਆਰ 3GPP ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 6G ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਿਆਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6G ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ।

