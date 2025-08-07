Essay Contest 2025

ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਨੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ - INDIA RUSSIA TO DEEPEN COOPERATION

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਖਾਦ, ਰੇਲਵੇ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

INDIA RUSSIA TO DEEPEN COOPERATION
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਨੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ (Etv Bharat)
Published : August 7, 2025 at 1:49 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਈਨਿੰਗ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸੀ ਗਰੂਜ਼ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਿਸਟਨ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੱਕ ਵਿੰਡ ਟਨਲ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ।

