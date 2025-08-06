Essay Contest 2025

OTP ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

OTP ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ (File)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 6, 2025 at 4:59 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (IPPB) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ IPPB ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ UIDAI ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ OTP ਵਰਗੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ "ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ" ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਾਭ

  • OTP ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ
  • ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ
  • ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ
  • ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ

IPPB ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

IPPB ਦੇ MD ਅਤੇ CEO, R ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "IPPB ਵਿਖੇ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ OTP ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ

ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 100% ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਪੀਬੀ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.57 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

