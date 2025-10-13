ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡਬੋ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ! ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਗਏ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : October 13, 2025 at 5:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 26.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 34.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜੋਖ਼ਮ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਤੋਂ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 11 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ 7.3 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਸ਼ੀਲ ਮੋਰਜਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ ₹50,000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਉੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ) ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਧਿਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਯੋਗਤਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖਰਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।