ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 % ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 8, 2025 at 3:14 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 % ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ। ਜੋ ਕੇ ਆਲ ਟਾਇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਸੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਸੋਨਾ ਮੱਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ-ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।" -ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੱਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਾਫਾ ਬਜਾਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣੇ


ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ

ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਿਆਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ।

ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣੇ


ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

