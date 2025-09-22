ETV Bharat / business

ਹੁਣ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ,ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

GST COMPLAINT PORTAL
ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ,ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 22, 2025 at 8:42 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

GST ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ?

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਦੇ (https://consumerhelpline.gov.in) ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ (INGRAM) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ, FMCG ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲ, ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ


ਖਪਤਕਾਰ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1915, ਐਨਸੀਐਚ ਐਪ, ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਵਟਸਐਪ, ਐਸਐਮਐਸ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਉਮੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਸਮੇਤ 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡੌਕੇਟ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਪੋਰਟਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ'


ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ

ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ


ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਰਟਲ, http://savingwithgst.in ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ, ਖਪਤਕਾਰ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।

