ਜੇਕਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ MPC ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ MPC ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

RBI MPC RATE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (RBI)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MPC ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੌਵਿਸ਼ ਰੁਖ਼ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਪੀਸੀ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (ਬੀਪੀਐਸ) ਤੱਕ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ, ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

