ATM ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

By ETV Bharat Business Team

Published : August 12, 2025 at 4:30 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ICICI ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ (ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਨਕਦ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਮਸ਼ੀਨ) ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਲਈ 3.5 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਏਟੀਐਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ

ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 23 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ (ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ, ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) 'ਤੇ 8.5 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਟੀਐਮ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5% ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਰੁਪਏ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ) ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਾਰਡ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। SMS ਅਲਰਟ ਫੀਸ 0.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਨੇਹਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ NEFT ਅਤੇ IMPS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ RTGS ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

