ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ICICI ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ:
- ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ 3 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਮਹਾਨਗਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 23 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 8.50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗਾ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।