4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ, ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ

ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ (Getty Image)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 14, 2025 at 12:31 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ (MAB) ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ (BANK Website)

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 25,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 7,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਕੀ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ICICI BANK ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਤਾ ਰਕਮ (MAB) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੈਂਕ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਵੇਗਾ

ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗਾ।

