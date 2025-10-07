Paytm ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਆਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ? ਜਾਣੋ

Paytm ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਆਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ? ਜਾਣੋ
ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ UPI ID ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2025 at 4:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ UPI ID ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ID ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ID ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Paytm ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ UPI ID ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, Paytm ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ UPI ID ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ UPI ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ID ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ, ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ UPI ID ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?
- ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ Paytm ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- UPI ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ 'Try Personalized UPI ID' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
- ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ UPI ID ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ।
- ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਐਪਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਅਤੇ ਫੋਨਪੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਗਾਹਕ ਪੇਟੀਐਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਆਈਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।