ETV Bharat / business

ਬੰਦ ਪਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ? ਜਾਣੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

DORMANT BANK ACCOUNT
ਬੰਦ ਪਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 27, 2025 at 7:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਰਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਡੋਰਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੋਰਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

KYC ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ

RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ KYC ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ-ਅਧਾਰਤ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (V-CIP) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖਾਤਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ATM, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੰਡ (DEAF) ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਬੈਂਕ

ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇੱਕ ਬੰਦ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦWHAT IS DORMANT ACCOUNTDORMANT BANK ACCOUNTBANK ACCOUNTACTIVE DORMANT BANK ACCOUNT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਬੂਦਾਣਾ ਦਾ ਸੇਵਣ! ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦਾਨ

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਤਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.