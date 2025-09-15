25 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ
ਹੋਮ ਲੋਨ EMI ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ...
Published : September 15, 2025 at 6:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ EMI ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਿਕ EMI ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ EMI ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ EMI ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਝਾਅ 1: ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ 2: ਹਰ ਸਾਲ EMI ਵਧਾਓ
ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ EMI ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7.5% ਵਧਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ 3: ਵਾਧੂ EMI + EMI ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਹਰ ਸਾਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ EMI ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 7.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ EMI ਵੀ ਵਧਾਓ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।