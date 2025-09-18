ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
September 18, 2025
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਏ ਗਏ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਡੀਕੋਰਪ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੇਹਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
After an exhaustive investigation, SEBI has reaffirmed what we have always maintained, that the Hindenburg claims were baseless. Transparency and integrity have always defined the Adani Group.— Gautam Adani (@gautam_adani) September 18, 2025
ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਸੀ. ਵਾਰਸ਼ਨੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਕੋਰਪ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਹਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ "ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ" ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ: ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਐਕਸ' ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ! ਜੈ ਹਿੰਦ,"।