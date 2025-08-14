ਮੁੰਬਈ: ICICI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (MAB) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹10,000 ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ICICI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ₹10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹50,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ₹15,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
SBI ਨੇ IMPS ਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ IMPS (ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
₹25,000 ਤੱਕ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ IMPS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ₹25,000 ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ – ₹2 (GST ਵਾਧੂ)
- ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ – ₹6 (GST ਵਾਧੂ)
- ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ – ₹10 (GST ਵਾਧੂ)
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ IMPS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ?
- ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ (ਸੋਨਾ, ਹੀਰਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਰੋਡੀਅਮ), ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
HDFC ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SBI ਵੱਲੋਂ IMPS ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।