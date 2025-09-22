ETV Bharat / business

GST rates before vs now: 5 ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

GOODS AND SERVICE TAX
5 ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? (symbolic picture)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 22, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ (GST ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ) ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ "ਸਰਲ ਟੈਕਸ" ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਬਣਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

"ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰ" ਨਾਮਕ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ GST ਸਲੈਬ ਸਨ: 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਏ।

1. ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪਲੱਸ ਵਨ ਸੁਪਰ-ਸਲੈਬ ਤੱਕ

ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬ ਸਨ - ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਹੁਣ, ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਜਾਂ 'ਪਾਪ' ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਯਾਟਾਂ, ਆਦਿ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਧਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, 5 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਯਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।"

2. ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ

ਪਹਿਲਾਂ 12% ਜਾਂ 18% ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ (UHT) ਦੁੱਧ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਛੀਨਾ ਜਾਂ ਪਨੀਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰੈੱਡਾਂ (ਚਪਾਤੀ, ਪਰਾਠਾ, ਪਰੋਟਾ, ਆਦਿ), ਅਤੇ 33 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 32-ਇੰਚ ਟੀਵੀ (ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ 18%), ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਤੇ 350 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ GST 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ

ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ₹7,500 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ GST 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੁਣ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ, ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ, ਯੋਗਾ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਟੈਕਸ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਪਾਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਯਾਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

5. ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ?

GST ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 375 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੀਰੋ GST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ GST ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

