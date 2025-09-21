ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 375 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : September 21, 2025 at 3:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18%, ਅਤੇ 28%) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ (5% ਅਤੇ 18%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 40% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ 'ਪਾਪ' ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ "ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
GST ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 375 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਕੌਫੀ, ਸਨੈਕਸ, ਜੈਮ, ਫਲ ਜੈਲੀ, ਸੌਸੇਜ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਨਰਮ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਫੇਸ ਕਰੀਮ, ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ, ਅਤੇ ਆਫਟਰਸ਼ੇਵ ਲੋਸ਼ਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ MRP ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ GST 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18% ਅਤੇ 28% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
FMCG ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ (HUL) ਨੇ ਡਵ ਸ਼ੈਂਪੂ 340 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ₹490 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹435 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਈਫਬੁਆਏ ਸਾਬਣ 75*4 ਗ੍ਰਾਮ ₹68 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹60, ਹਾਰਲਿਕਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ ₹130 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹110, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੈਮ 200 ਗ੍ਰਾਮ ₹90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹80 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮੂਲ ਨੇ ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਸਮੇਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਨੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹14 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਲਈ ₹10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹9 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ GST ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਤਪਾਦ
|ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ
|ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
|ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ
|ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ
|FMCG
|ਡਵ ਸ਼ੈਂਪੂ 340 ਮਿ.ਲੀ.
|₹490
|₹435
|₹55 / 5% GST
|FMCG
|ਲਾਈਫਬੁਆਏ ਸਾਬਣ 75*4 ਗ੍ਰਾਮ
|₹68
|₹60
|₹8 / 5% GST
|FMCG
|ਹਾਰਲਿਕਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ
|₹130
|₹110
|₹20 / 5% GST
|FMCG
|ਕਿਸਾਨ ਜੈਮ 200 ਗ੍ਰਾਮ
|₹90
|₹80
|₹10 / 5% GST
|FMCG
|ਅਮੂਲ ਮੱਖਣ 100 ਗ੍ਰਾਮ
|₹62
|₹58
|₹4 / 5% GST
|FMCG
|ਅਮੂਲ ਘਿਓ 1 ਲੀਟਰ
|₹650
|₹610
|₹40 / 5% GST
|FMCG
|ਅਮੂਲ ਪਨੀਰ 200 ਗ੍ਰਾਮ
|₹99
|₹95
|₹4 / 5% GST
|ਵਾਟਰ
|Rail Neer 1 ਲੀਟਰ
|₹15
|₹14
|₹1 / 5% GST
|ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ
|ਸੀਮਿੰਟ
|28%GST
|18% GST
|10% ਕਟੌਤੀ
|ਸੁੰਦਰਤਾ/ਫਿਟਨੈਸ
|ਸੈਲੂਨ, ਯੋਗਾ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ
|18% GST
|5% GST
|13% ਕਟੌਤੀ
|ਮੈਡੀਕਲ
|ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ, ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ
|12-18% GST
|5% GST
|7-13% ਕਟੌਤੀ
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਵਰਗੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ 'ਤੇ GST 28% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ (1200cc+ ਅਤੇ 1500cc+), ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 350cc+, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ, ਯਾਟ, ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼, ਅਤੇ 'ਪਾਪ' ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰੇਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਵੀ 40% GST ਲੱਗੇਗਾ।
22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ GST ਸਲੈਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ 375 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। FMCG, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ 'ਪਾਪ' ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ।