ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ...
Published : October 8, 2025 at 2:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਨਤਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਪਡੇਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਜਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026/27 ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ) ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
|ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ
ਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 'ਤੇ ਅਸਲ GDP ਵਾਧਾ
23/24 24/25(e) 25/26(f) 26/27(f)
ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸੋਧ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ)
25/26(e) 26/27(f)
|ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ
|9.2 6.5 6.5 6.3
|+0.2 -0.2
(E) = ਅਨੁਮਾਨ; (F) = ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26/27 ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਔਸਤ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਪੂਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CITI-BPM ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ GDP ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਔਸਤ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI: ਇੱਕ AI ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ। ਇੱਕ AI ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, AI-ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2025 ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ AI ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ AI ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ AI ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਗੈਰ-AI ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ, ਗੈਰ-ਰੁਟੀਨ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ
|ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|ਸਾਲ
|311,661
|2023