ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ - US TARIFFS ON INDIA

ਡੀਈਏ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 31, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ

ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ 29.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 17.2% ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼

ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 5.2% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ

ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ 29.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 17.2% ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼

ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 5.2% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

EMPLOYMENT INTENSIVE SECTORSANURADHA THAKURUS IMPORT TARIFFSਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫUS TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ? ਜਾਣ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾਂ, ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ

Realme 15T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.