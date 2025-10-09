ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ! ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ...
ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿਕਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਅਚਾਨਕ -10% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 9, 2025 at 5:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੀਮਤ $4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੋਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5-10% ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2011, 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਨੈਟਿਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬਰਨਾਰਡ ਦਹਦਾ ਨੇ ਕਿਟਕੋ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਜਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਵਰੇਜਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2013 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ 2-3% ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ" ਵਜੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਨੈਟਿਕਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ 2026 ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ SIP ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।