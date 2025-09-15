ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਰੇਟ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ, ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
Published : September 15, 2025 at 1:26 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ 148 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.14% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,09,222 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 15,852 ਲਾਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ 111 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.10% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,10,323 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਫੈੱਡ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਗਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਨਾ 1,09,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ
ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 121 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.09% ਵਧ ਕੇ 1,28,959 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ 41 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.03% ਵਧ ਕੇ 1,30,311 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 18,528 ਲਾਟਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 0.10% ਡਿੱਗ ਕੇ $3,682.72 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 0.25% ਡਿੱਗ ਕੇ $42.72 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲ
ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈੱਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੈੱਡ ਗਵਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈੱਡ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।