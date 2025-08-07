Essay Contest 2025

ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੇਟ - GOLD PRICE TODAY

ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ...

ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ (Getty Image)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 7, 2025 at 2:16 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਅੱਜ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,02,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 1,02,330 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 220 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 93,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 94,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 76,910 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ

ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  • 24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,02,700
  • 22 ਕੈਰੇਟ: ₹94,150
  • 18 ਕੈਰੇਟ: ₹77,040

ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਕੇਰਲ, ਨਾਗਪੁਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ

  • 24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,02,550
  • 22 ਕੈਰੇਟ: ₹94,000
  • 18 ਕੈਰੇਟ: ₹77,600

ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ?

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ - ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ

ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

