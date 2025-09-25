ETV Bharat / business

EXPLAINER: ਸੋਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਪਿਆ ਸੋਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ... ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ, ਸੋਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Gold price up and down
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
Gold Is Gold: ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇ...ਜਾਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਕਦੇ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਪੀਲੀ ਧਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸੋਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹਨ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ।

ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੀ ਧਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਗੋਲਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ, ਸਮਰਾਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪਸੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸੋਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, 999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹114,314 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ₹114,044 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ?

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈੱਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Gold price up and down
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 3% 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੋਨਾ

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ETF ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ 1,14,179 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 9,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:10 ਵਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ ₹1,13,400 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ₹436 ਜਾਂ 0.38% ਘੱਟ ਸੀ।

Gold price up and down
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ETF ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MCX (Multi Commodity Exchange) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

MCX (Multi Commodity Exchange) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 23 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸੋਨਾ ₹112,200 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ₹114,179 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤਰਜੀਹ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਪੀਲੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 377% ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 99.77 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ 20.92 ਮਿਲੀਅਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀਮਤ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 44% ਵਧ ਕੇ ₹11,021 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ₹7,633 ਸੀ।

Gold price up and down
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

24-ਕੈਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਲਈ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1964 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਾਲਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ (24 ਕੈਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ % ਬਦਲਾਅ
1964Rs. 63.25-
1965Rs.71.7513%
1966Rs.83.7517%
1967Rs.102.522%
1968Rs.16258%
1969Rs.1769%
1970Rs.1845%
1971Rs.1935%
1972Rs.2025%
1973Rs.278.538%
1974Rs.50682%
1975Rs.5407%
1976Rs.432-20%
1977Rs.48613%
1978Rs.68541%
1979Rs.93737%
1980Rs.1,33042%
1981Rs.167026%
1982Rs.1,645-1%
1983Rs.1,8009%
1984Rs.1,9709%
1985Rs.2,1308%
1986Rs.2,1400%
1987Rs.2,57020%
1988Rs.3,13022%
1989Rs.3,1400%
1990Rs.3,2002%
1991Rs.3,4668%
1992Rs.4,33425%
1993Rs.4,140-4%
1994Rs.4,59811%
1995Rs.4,6802%
1996Rs.5,16010%
1997Rs.4,725-8%
1998Rs.4,045-14%
1999Rs.4,2345%
2000Rs.4,4004%
2001Rs.4,300-2%
2002Rs.4,99016%
2003Rs.5,60012%
2004Rs.5,8504%
2005Rs.7,00020%
2007Rs.10,80054%
2008Rs.12,50016%
2009Rs.14,50016%
2010Rs.18,50028%
2011Rs.26,40043%
2012Rs.31,05018%
2013Rs.29,600-5%
2014Rs.28,006.50-5%
2015Rs.26,343.50-6%
2016Rs.28,623.509%
2017Rs.29,667.504%
2018Rs.31,4386%
2019Rs.35,22012%
2020Rs.48,65138%
2021Rs.48,7200%
2022Rs.52,6708%
2023Rs.63,82010%
2024Rs.77,56022%
2025 (24 Sept 2025)Rs.1,14,04430.67

