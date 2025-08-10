Essay Contest 2025

6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਫੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ - GOLD RATE

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 1,03,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200% ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਫੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ (canva)
Published : August 10, 2025 at 12:08 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,690 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀ ₹1,550 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ₹1,03,190 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹94,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ

ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹ 34,000–₹ 35,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ₹ 1,03,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਦਿੱਲੀ – 24 ਕੈਰੇਟ ₹1,03,190, 22 ਕੈਰੇਟ ₹94,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
  • ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ – 24 ਕੈਰੇਟ ₹1,03,040, 22 ਕੈਰੇਟ ₹94,450 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
  • ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 24 ਕੈਰੇਟ ₹1,03,190, 22 ਕੈਰੇਟ ₹94,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
  • ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ – 24 ਕੈਰੇਟ ₹1,03,090, 22 ਕੈਰੇਟ ₹94,500 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
  • ਹੈਦਰਾਬਾਦ – 24 ਕੈਰੇਟ ₹1,03,040, 22 ਕੈਰੇਟ ₹94,450 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹ 4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 1,17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹ 100 ਵਧ ਕੇ ₹ 1,16,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

