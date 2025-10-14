ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 14, 2025 at 3:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। MCX (ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,24,854 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ₹1,55,786 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਅਮਰੀਕੀ COMEX ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋਨਾ 0.37% ਡਿੱਗ ਕੇ $4117.90 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ 1.92% ਡਿੱਗ ਕੇ $49.46 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਵਸਤੂ ਮਾਹਰ ਕੇਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।