ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Published : August 7, 2025 at 3:32 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 'ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੰਡਣਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਡਬਲਯੂਐਲਏਓ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੰਡਣ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਤੋਂ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਟੀਐਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਤੋਂ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕੱਢਣਗੇ।

ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 76 ਮਾਮਲੇ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 76 ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਐਮਐਲਐਮ) ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 220 ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

