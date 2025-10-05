ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਦਾਅਵਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ

ETV Bharat / business

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਦਾਅਵਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਈਆਂ ਹਨ।

UNCLAIMED FINANCIAL ASSETS IN BANKS
ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ (@nsitharamanoffc)
Published : October 5, 2025 at 11:09 AM IST

ਗਾਂਧੀਨਗਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ₹1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ, "ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ, ਲਾਭਅੰਸ਼, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ (IEPF) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। RBI ਦੇ UDGAM ਪੋਰਟਲ (ਅਣਦਾਈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਗੇਟਵੇ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ: ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ - ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਸਾਨ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਉਣਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਫੰਡ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।

