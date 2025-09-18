ਵਧਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘਟਿਆ 16.3% ਨਿਰਯਾਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ETV Bharat / business

ਵਧਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘਟਿਆ 16.3% ਨਿਰਯਾਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ICRA ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ FY26 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ।ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Exports to the US decline
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (File photo- AFP)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 18, 2025 at 10:24 AM IST

6 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 16.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ICRA (ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ GST ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 16.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਯਾਤ ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 8.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।

GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 30-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

GTRI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ $30-35 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ, ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ GST ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਟੈਰਿਫ ਕੰਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 25% ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 25% ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੁੱਲ 50% ਟੈਰਿਫ ਬੋਝ - ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਝ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ - ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ICRA ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ICRA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਧਾਤਾਂ, ਰਸਾਇਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਟ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰੇ (CPD), ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ FY2026 ਤੱਕ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ

ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ (15 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਭੂਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਾਤਾਂ

ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਘਰੇਲੂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ LME ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 10 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ ਅੰਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਭੂਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰੇ

36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਰੂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੀਂਗਾ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ (<2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ICRA ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ GST ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਬੋਝ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

