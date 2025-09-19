Ather Energy ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ 500 ਸ਼ੋਅਰੂਮ

Ather Energy ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ 500 ਸ਼ੋਅਰੂਮ
ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : September 19, 2025 at 5:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਥਰ ਰਿਜ਼ਟਾ ਅਤੇ 450 ਕੰਪਨੀ ਦੇ 500-ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੀਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ OEM ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਰੇਂਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਸ਼ੋਅਰੂਮ
ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 101 ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਥਰ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, 18 ਟੱਚਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 13 ਟੱਚਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ 13 ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਅੱਠ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਸਥਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 14.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟੀ ਐਥਰ 450 ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਥਰ ਰਿਜ਼ਟਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ EL ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ 2026 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਮਾਡਲ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।