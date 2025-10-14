ETV Bharat / business

EPFO ਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਸੀਬੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 75% ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

EPFO NEW RULES 2025
EPFO ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (Getty Image)
ETV Bharat Business Team

October 14, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। EPFO ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 75% ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸਨ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। 75% ਰਕਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25% ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ 100% ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ, ਸੀਬੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ 75% ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫੰਡ 8.25% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੌਖਾ

  • ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
  • ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਾਰ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਾਰ)।
  • ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ 10 ਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ— ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੀਬੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100% ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਗੇ।

EPFO RULE CHANGE
EPFO AUTO CLAIM SETTLEMENT
PF WITHDRAWAL LATEST UPDATE
ਈਪੀਐਫਓ
EPFO NEW RULES 2025

