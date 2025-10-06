ETV Bharat / business

21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ EPFO; 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ

EPFO ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

EPFO cash reward
21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ EPFO (symbolic picture)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2025 at 4:31 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਗਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ?

ਮੁਕਾਬਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

EPFO ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ₹21,000 ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋ। ਤੁਸੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ₹21,000, ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ₹11,000, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ₹5,100 ਮਿਲਣਗੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

EPFO ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

EPFO IS OFFERING A CASH REWARDCASH REWARD OF RS 21000ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨਈਪੀਐਫਓEPFO CASH REWARD

