ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਟੇਸਲਾ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
Published : October 2, 2025 at 11:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ $500 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ $500.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ $499.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਟੇਸਲਾ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਟੇਸਲਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3.3% ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮਸਕ ਕੋਲ ਟੇਸਲਾ ਵਿੱਚ 12.4% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
- ਸਪੇਸਐਕਸ: ਮਸਕ ਦੀ ਰਾਕੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਸਪੇਸਐਕਸ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਸਕ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
- ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ: ਮਸਕ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 53% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ $113 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਸਕ ਲਈ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $8.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਐਲੋਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ $350.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਬਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੇਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ $245.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ $233.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਲੈਰੀ ਪੇਜ 203.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਬ੍ਰਿਨ 189 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ 162.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ 160.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਸਟੀਵ ਬਾਲਮਰ 156.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ 148.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।