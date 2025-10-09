ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 9, 2025 at 12:01 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧੂਮ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਕਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ -ਕੋਈ ਹੀ ਗ੍ਰਹਾਕ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ।