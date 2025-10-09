ETV Bharat / business

ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

GOLD AND SILVER PRICES
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 9, 2025 at 12:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੰਗਰੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ (ETV Bharat)

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧੂਮ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਕਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ -ਕੋਈ ਹੀ ਗ੍ਰਹਾਕ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD PRICE HIKEਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟSILVER PRICEGOLD AND SILVER PRICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ? ਜਾਣੋ

ਸਾਰਾ ਦਿਨ AC ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.