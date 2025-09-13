ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Published : September 13, 2025 at 9:40 PM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮਡੀ) ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਬੱਚਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ, 1982 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋੜ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।"
ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (security deposit) ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਦਾਅਵੇਦਾਰ (unclaimed) ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।"
ਚਿੱਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ 18% ਜੀਐਸਟੀ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਮੈਸੂਰ ਸੇਲਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ (IFS) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਬੀ. ਸ਼ੇਤਨੰਵਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।