ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨਤੇਰਸ-ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ?
ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਣਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ, ETF ਅਤੇ SGB ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Published : October 11, 2025 at 2:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ— ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨਾ ETF (ETF), ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGBs)। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੋਨਾ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਗ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਨੇ ਯੁੱਧ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ
ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ (ਗਹਿਣੇ, ਸਿੱਕੇ, ਬਾਰ)
ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗਹਿਣਿਆਂ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 3% GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ 5% GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (STCG) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (LTCG) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 12.5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੇ ਫਿਨਟੈਕ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
- ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 3% GST ਲਾਗੂ ਹੈ।
- STCG 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ LTCG 12.5% 'ਤੇ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ RBI ਜਾਂ SEBI ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ETF (ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ)
- ਗੋਲਡ ETF ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
- STCC 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ LTCG 12.5% 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ।
- ਕੋਈ GST ਜਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ETF ਉੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਗੋਲਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ / ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ (FoFs)
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ETF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ETFs 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ STCG, ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ LTCG 12.5% 'ਤੇ।
- ਕੋਈ GST ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਉਦਾਹਰਣ
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ₹2.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਲਾਭ ₹50,000 ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (STCG) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 12.5% 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ
ਵਿਰਸੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾਦੀ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਤਹਿਤ 12.5% ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ETF ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ, ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।