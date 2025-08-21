ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਨੂੰ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, HAL ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ 97 ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (LCA) Mk1A ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ MiG-21 ਬੇੜੇ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
HAL ਨੇ NSE 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCS) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਜਸ ਮਿਲੇਗਾ
LCA Mk1A ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਵੀਓਨਿਕਸ, ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਡਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ ਅਤੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, HAL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 0.82% ਵਧ ਕੇ 4,505 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਾ-ਡੇਅ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 4,522 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜਣ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (DAC) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਸ ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ HAL ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। HAL ਦਾ Tejas Mk1A ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।