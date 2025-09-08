ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਸੋਨਾ 606 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 606 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,07,122 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ।
Published : September 8, 2025 at 5:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 606 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,07,122 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 606 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,07,122 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ 1,07,807 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਫਿਊਚਰਜ਼ 612 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,08,176 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 977 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,23,720 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ 1,26,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਫਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
- 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਨਾ: 900 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 1,07,870 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 99.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਨਾ: 900 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 1,07,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- ਚਾਂਦੀ: 1,400 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 1,27,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ (ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 0.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 3,628.35 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ 3,655.50 ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ $3,584.40 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਹੋਇਆ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਗਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 74.02 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਨ ਟ੍ਰੌਏ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 73.96 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਮਹਿਤਾ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (VP) ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਕਲੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈੱਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਰਾਫਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।