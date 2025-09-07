GST ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗ, ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ 10% ਖਪਤ
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ।
Published : September 7, 2025 at 4:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ, MSME ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੱਸਿਆ।
ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ 8-10% ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ GST ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਏਗੀ। ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਕੇਅਰਏਜ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16.7%, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ 3.5%, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 1.6% ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 0.1% ਹੈ।