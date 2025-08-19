ETV Bharat / business

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਪਾਹ ਕੀਤੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ - COTTON IMPORT DUTY

ਭਾਰਤ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (canva)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 19, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਛੋਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 11% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (CITI) ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20% ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 30% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50% ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2.5% ਵਧ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 275 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 44,965 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਛੋਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 11% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (CITI) ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20% ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 30% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50% ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2.5% ਵਧ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 275 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 44,965 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TEXTILE INDUSTRY RELIEFDUTY FREE COTTONMAKE IN INDIA CHALLENGEGARMENT EXPORT GROWTHCOTTON IMPORT DUTY

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ 8 ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!

ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.