ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2024-25 ਲਈ ₹6,908 ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 30, 2025 at 1:13 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2024-25 ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ₹6,908 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬੋਨਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ

  • ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹6,908 ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
  • ਅੰਸ਼-ਕਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
  • ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  • ਐਡ-ਹਾਕ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ₹1,184 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ

ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹7,000 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ₹7,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ 30-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ₹7,000 × 30 ÷ 30.4 = ₹6,907.89 (₹6,908 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ) ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
  • ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਤੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

