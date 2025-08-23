ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ) ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ) ਨੇ 2,227.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ-ਅਧਾਰਤ ਮੂਲ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 786.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ) ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ, SBI ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ' ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
CBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
CBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।